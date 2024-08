Gregorio Paltrinieri il Museo Olimpico ha chiesto il suo costume | per sempre un cimelio nel tempio dei Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)è diventato il nuotatore italiano più medagliato della storia alle Olimpiadi: cinque volte sul podio a cinque cerchi in tre edizioni diverse, mai nessun azzurro si era spinto a tanto in acqua. Il carpigiano raggiunse il suo apice a Rio 2016, quando trionfò sui 1500 metri. Nelle due kermesse successive si è messo al collo due argenti e due bronzi,equamente spartiti: a Tokyo 2020 fu secondo sugli 800 stile libero e terzo nei 10 km in acque libere, a Parigi 2024 ha portato a casa l’argento sui 1500 e il bronzo sugli 800. Il tre volte Campione del Mondo della distanza più lunga in vasca potrebbe anche decidere di proseguire verso Los Angeles 2028, a maggior ragione se gli venisse affidato il ruolo di portabandiera.