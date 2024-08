Fortnite | Come ottenere GRATIS il dorso di Bananita Wolverine

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 10 agosto 2024) Epic Games, in collaborazione con Disney, ha annunciato undecorativoperdi, chiamata in gioco Wolvenita, a seguire vi riportiamo le istruzioni per aggiungerla al vostro armadietto. Avete già saputo Quando inizia la Stagione 4 dia tema Marvel?ildi Wolvenita perIn occasione del D23 Expo, tutti coloro che vedranno almeno 10 minuti dell’evento Horizons: Disney Experiences Showcase, riceveranno ilin questione da usare nelle varie modalità di. L’evento sarà accessibile per i giocatori italiani l’11 agosto, con lo streaming di D23 per Disney Horizons che inizierà alle 04:30 (ora italiana). La diretta vera e propria partirà subito dopo, alle 05:30.