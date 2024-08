F1 Antonelli | Mercedes ha opinione chiara sul mio potenziale se ci fosse occasione la coglierei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Non ho paura di essere giudicato, so che laha un’sul mio. Ho avuto molta pressione ultimamente con tutte le voci sul prossimo anno, ma mi sto godendo le opportunità che ho. Passare in F1? Se si presentasse l’lacon entusiasmo e cercherei di sfruttarla al meglio. Sono molto felice che mi tengano in considerazione, ma non chiedo nulla. In questo momento il mio obiettivo è fare bene in Formula 2, poi vedremo”. Così Andrea Kimiha parlato ai microfoni di Motorsport.com delle proprie prospettive future. Il talento italiano si è poi detto “molto felice” del rapporto con Toto Wolff: “Nei momenti difficili gli chiedo consigli e lui cerca sempre il modo di darmi fiducia”, ad esempio “dopo la deludente qualifica di Silverstone l’ho chiamato perché stavo attraversando un momento un po’ difficile.