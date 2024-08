Estate di carta e inchiostro I libri da portare in vacanza o per chi resta in città

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 agosto 2024) A giudicare dai tentativi di spiritosaggine provocati dalla classifica del New York Times, che ha messo al primo posto tra i cento romanzi del secolo “L’amica geniale”, a giudicare anche dalla stizza che diventa sarcasmo e che diventa volgarità, ci sono ancora un sacco di persone che non hanno ancora letto i quattro romanzi di Elena Ferrante: il primo è uscito nel 2011, tredici anni fa, un tempo abbastanza breve per ritenerlo totalmente contemporaneo e nuovo, un tempo abbastanza lungo per giudicarlo senza irritazione.