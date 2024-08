Chelsea ancora ‘ingolfato’ ma buon test per l’Inter! Ultima amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)si prepara a chiudere il suo pre-campionato estivo con undi prestigio contro il, domenica 11 agosto alle 16:00 ora italiana, allo Stamford Bridge. La squadra di Enzo Maresca non è partita bene in questo pre-campionato ma l’resta di prestigio. Ecco cosa aspettarci dalla sfida contro gli inglesi. ULTIMO-Inter arriva a una settimana dall’inizio della Serie A, dove i nerazzurri faranno il loro debutto sabato 17 agosto contro il Genoa. Questo match rappresenta l’opportunità per Simone Inzaghi di mettere a punto la sua squadra in vista dell’inizio della stagione, ma anche un’importante verifica contro una formazione di alto livello internazionale.