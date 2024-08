Avatar 3 il titolo ufficiale del film e altri dettagli di fuoco svelati da James Cameron

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 agosto 2024)ha svelato al D23 ildi3, che è: Fire and Ash e ha anticipato anche alcunisul prossimodella saga, che uscirà il 19 dicembre 2025., che era in compagnia di Zoe Saldana e Sam Worthington ha spiegato che nel prossimoincontreremo nuove culture e ci addentreremo in nuovi scenari, anche grazie al 3D. Just announced at #D23, our title for the next: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/DDJ3GN3VrB — Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024 Il D23 è il grande evento dedicato ai fan Disney tramite il quale la Casa di Topolino fa il punto della situazione sui(d’animazione e non) e le serie più attese.