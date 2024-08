Atalanta per Pubill manca solo la firma | chiusura dell’operazione con l’Almeria a un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Bergamo, 10 agosto – Un neo campione olimpico per l’sempre più vicina allaconper il 21enne terzino iberico Marc, laterale destro fresco vincitore della medaglia d’oro olimpica con la Spagna, corazziere di 191 centimetri. Operazione in dirittura d’arrivo, affare da 15-16 milioni per i nerazzurri che, dopo la cessione di Hans Hateboer ai francesi del Rennes, avranno così il cambio di Zappacosta sulla fascia destra. Classe 2003, cresciuto nel Levante, la seconda squadra di Valencia, con cui ha debuttato nella Liga,è esploso nell’ultima stagione collezionando 23 presenze e 1 gol con, peraltro lo stesso club da cui lo scorso anno la dirigenza nerazzurra acquistò El Bilal Tourè. Dalla fascia destra a quella sinistra, con l’olandese Mitch Bakker in uscita, in un triangolo di mercato con il Torino.