Anche Arezzo e Lucchese iniziano a fare sul serio | c’è la Coppa Italia

(Di sabato 10 agosto 2024)l’inizia la sua stagione ufficiale. La prima avversaria, alle 21 dell’11 agosto, è la Vis Pesaro, a Pesaro per il primo turno didi serie C. A parlare del match alla vigilia è mister Troise: “Comincia finalmente la nuova stagione. Quando si giocano partite vere con qualcosa in palio è certamente un calcio diverso. Dopo un mese di carichi pesanti quest’ultima settimana abbiamo svolto il lavoro tipo che ci accompagnerà per tutta la stagione. Mi aspetto quindi buone rispostedal punto di vista fisico. La squadra è pronta, vogliosa e motivatase sappiamo che non sarà affatto un impegno facile. Noimo la nostra partita, tenendo a mente che laè una competizione importante. Bisogna essere bravi ad esaltare le cose su cui abbiamo lavorato intensamente in queste settimane ed essere pronti a capire tutte le fasi della partita.