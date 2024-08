Via libera per 13 nuove telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anche il Comune di Porto Sant’Elpidio figura nella graduatoria dei 243 enti locali ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno per il potenziamento di sistemi di videosorveglianza, attraverso la distribuzione dei 19milioni di euro disponibili. Il progetto presentato lo scorso anno dal Comune costiero figura nell’elenco degli enti finanziati con 34.150 euro ai quali, come è stato evidenziato in una delle ultime sedute consiliari, si aggiungeranno altri 25mila euro di risorse comunali. Nel dettaglio, queste somme consentiranno di installare 13di cui 10 ad alta definizione e 3 con dispositivo Ocr di lettura targhe collegato alla Motorizzazione civile.