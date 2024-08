Scomparso da Pordenone trovate tracce di sangue in casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)nel nulla da quattro giorni. La Prefettura diha attivato il piano per la ricerca di persone scomparse per rintracciare James David Lowri, 46 anni, cittadino statunitense, residente a San Quirino, che si è allontanato dalla suadi Sedrano. L’uomo sarebbe dovuto andare a prendere la compagna all’aeroporto, ma non ha risposto al telefono. Quando la donna è tornata aha trovato la porta aperta. All’interno dell’abitazione c’erano molte macchie die non c’era traccia del compagno, né del suo furgone. Si sarebbe allontanato dalla propria abitazione dalle 14,30 circa di lunedì 5 agosto, a bordo di un furgone ritrovato oggi a Cordenons, nel parcheggio della piscina comunale di via Cortina. L’uomo è alto un metro e 85 centimentri, di carnagione chiara, ha capelli castani corti e occhi castani.