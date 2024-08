Ravaglia rinnova col Bologna | accordo fino al 2028

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Proseguirà anche nei prossimi anni l’avventura in rossoblù di Federico. Il ventiquattrenne bolognese ha infatti firmato il rinnovo del contratto che lo lega alla squadra allenata da Vincenzo Italiano. Per luial, come reso noto dalcon il comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali. Le prime presenze in Serie A persono arrivate nella stagione 2020/2021, quella condizionata dal Coronavirus, con 4 gettoni contro Hellas Verona, Genoa, Inter e Roma. Dopo aver fatto da gregario nella stagione 2022/2023, con nessuna presenza all’attivo, l’estremo difensore classe 1999 ha trovato spazio e minutaggio nella scorsa annata, rendendosi protagonista nella cavalcata per la conquista di un posto in Champions League.