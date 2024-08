Prove di guerra fra Russia e Occidente si apre il fronte africano In Libia le truppe di Haftar amico di Putin puntano Tripoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non c’è pace per questo mondo martoriato. I fronti disi moltiplicano, secondo una strategia che sia dal punto di vista militare, sia da quello commerciale tende a evitare il confronto diretto fra le Superpotenze. Sostituito da molti focolai bellici, piccoli o grandi che siano. Una situazione pericolosa in cui potrebbe bastare un evento fuori controllo per scatenare un conflitto di portata ben più preoccupante. Ora l’attenzione internazionale, in attesa di capire se l’Iran deciderà o no di colpire Israele, si sposta verso la, e più precisamente verso l’Oasi di Gadames, snodo strategico perché si trova sulla rotta dei migranti subsahariani che dal Niger si spostano verso il Mediterraneo.