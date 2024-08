Parigi 2024 l’Italia supera gli ori di Tokyo ma il record resta lontano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024)gli ori di2020: alle Olimpiadi disono 11 le medaglie del metallo più pregiato. Grazie al trionfo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison di ciclismo su pista, il Bel Paese hato le 10 medaglie d’oro della passata edizione dei Giochi, ma ildi titoli. Infatti, mancano ancora tre successi per eguagliare i 14 ori di Los Angeles 1984, doveconcluse al quinto posto del medagliere. I Giochi Olimpici diperò non sono ancora conclusi e la speranza è che gli azzurri firmino altre imprese per provare a raggiungere quel primato di quarant’anni fa. Sarebbe già un grande successo raggiungere i 13 ori cheha conquistato nelle edizioni di Anversa 1920, Roma 1960 e Sydney 2000, oppure i 12 dell’edizione di Los Angeles 1932.