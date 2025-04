Laverita.info - Il packaging d’alta moda di Esseoquattro creato dal talento femminile

Leggi su Laverita.info

Da Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, una bella storia di imprenditoria made in Italy dove sono le donne a costruire il successo dell'azienda che dal 1977 produce imballaggi per alimenti.