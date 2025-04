Ilrestodelcarlino.it - Quanto costano i Cau: "Quattordici milioni soltanto per i medici"

Circa 14all’anno: questo il costo dei soliimpiegati nei Cau, i Centri assistenza urgenza, sul territorio regionale. Il conto prende in considerazione il numero del personale medico (quello di continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche, non sono state incluse), il costo orario – sono pagati per l’effettivo servizio – l’impegno orario settimanale richiesto, il tutto calcolato su base annuale. L’elaborazione è stata effettuata dallo staff tecnico di Elena Ugolini, consigliere regionale per Rete Civica, questo perché, nonostante le richieste di informazioni relative ai costi sostenuti per i Cau inoltrate agli organi preposti della Regione diversi mesi fa, i dati non sono ancora giunti. Ugolini chiede nel contempo, attraverso un’interrogazione (firmata anche da Marco Mastacchi), presentata lunedì 31 marzo, che venga fatta chiarezza sul futuro di queste strutture, alla luce della delibera di giunta che proroga la rivisitazione e riorganizzazione dei Cau al 31 dicembre.