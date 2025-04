Ilrestodelcarlino.it - Furto al bancomat, i ladri scappano

Nuovamente in azione la banda del. Ieri notte è toccato alla cassa continua della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in centro a Fabbrico, essere presa di mira dai soliti ignoti. Niente esplosioni, in questo caso, con i malviventi che hanno utilizzato robusti arnesi da scasso per tentare di arrivare al contenitore blindato con il denaro. Ma quando è scattato l’allarme, richiamando sul posto vigilanza privata e carabinieri, inon hanno avuto il tempo sufficiente per poter portare a termine il. E così sono dovuti fuggire a mani vuote. Restano i danni strutturali al, causati dall’azione con gli arnesi da scasso. Si tratta di danni limitati rispetto a un altroavvenuto circa sei anni fa alla stessa banca di Fabbrico, quando venne usata della sostanza esplosiva per mettere a segno il colpo.