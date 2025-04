Ilgiorno.it - Violenza sulle donne, la risposta: "Archiviazioni giù del 10 per cento. Dalle denunce sempre più processi"

Le richieste di archiviazione di procedimenti con al centro reati comesessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking sono calate del 10% a Milano, nel confronto fra il 2024 e l’anno precedente. Un dato che viene letto dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, come un "segnale positivo" indicativo "della tendenza a credere di più alleche denunciano situazioni di". L’anno scorso il 54% delle indagini aperte è sfociato in una richiesta di archiviazione avanzata dal pm titolare del fascicolo, con la rinuncia quindi ad esercitare l’azione penale. Il 46%, invece, è sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio dei presunti autori del reato. Nel 2023 il datoera "di dieci punti percentuali" superiore, al 64%, mentre l’aumento delleanno dopo anno significa chepiù episodi escono dall’ombra epiù vittime manifestano fiducia nella giustizia.