Ilrestodelcarlino.it - Rosciano tempio delle monoposto: "Diamo un’accelerata al turismo"

di Silvano ClappisVivere un’immersione nel mondo dell’automobilismo – dalla Formula Uno in giù, per intenderci – questo è "Formula Prestige", un open space inaugurato ieri mattina da Zeppelin nella zona artigianale didal sindaco Luca Serfilippi alla presenza degli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli, dei sindaci Enrico Rossi di Cartoceto, Nicola Barbieri di Mondolfo e di numerose personalità, da Miss Marche a Stefano d’Amico ex presidente del Registro Italiano Alfa Romeo, colui che convinse Enzo Ferrari alla fine degli anni Settanta ad abbandonare la Shell per l’Agip in Formula Uno. Ideatore di questa nuova formula esperienziale, che proietta l’appassionato di motori a conoscere soprattutto quello che c’è dietro al grande circo della Formula Uno, è stato Luciano Arcangeli, pergolese di rientro dal Belgio, che con sua moglie Sophie Decelle ha portato la sua attività di tecnico espertoda corsa in un ambiente suggestivo dove il design ultramoderno dei titolari di Zeppelin – Adrio Pierantoni e Gabi Kühn – diventa la perfetta simbiosi tra i due mondi.