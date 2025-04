Ilgiorno.it - La partita più emozionante per papà e figli. Giornata di sport alla casa circondariale col Csi

I piccoli disegnavano, i più grandicelli si sfidavano a pvolo piuttosto che a tiro con l’arco o in altri. I detenuti poi avevano cucinato per tutti. Le famiglie si sono ritrovate per unaal di fuori dfreddezza opprimente degli abituali incontri in carcere. Unadi gioco eper le famiglie dei detenuti. Sono state forti le emozioni vissute sabato scorso nel reparto Luce delladi via Sanquirico, nella terza edizione dellaGenitori-organizzata dal Centroivo Italiano-Comitato Territoriale di Milano, in occasione della quale le famiglie dei ragazzi detenuti hanno potuto accedere all’istituto per trascorrere un’interadi gioco e festa con i rispettivie compagni. Circa una ventina i nuclei familiari coinvolti nelle attività ludico-ive proposte dal CSI, con la partecipazione di bimbi e ragazzi tra i 3 e i 16 anni, entusiasti di poter condividere uno spazio diverso e speciale rispetto a quello stretto destinato solitamente ai colloqui.