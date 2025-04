Ilrestodelcarlino.it - Automobili nel mirino. Raffica di finestrini rotti: "Centinaia di euro di danni"

"Ogni mattina ci svegliamo sperando che non sia accaduto nulla ma le nostre speranze, ormai, vengono disilluse quotidianamente. È una continua perdita di soldi e tempo ma, soprattutto, una conferma della crescente criminalità". È questo lo sfogo dei residenti del condominio Virginia di via Piave 132/158, di fronte Confcommercio. Praticamente ogni giorno, infatti, i cittadini si trovano a fare i conti con auto forzate eingenti. L’ultimo episodio risale proprio a martedì notte quando ignoti hanno mandato in frantumi idi due autovetture parcheggiate sotto al condominio. "Questa è la situazione quotidiana che si vive in zona via Piave, via Puccini – raccontano indignati – ogni mattina è una certezza che succeda. La nostra speranza è quella di uscire di casa e scoprire che sia stata vandalizzata la macchina vicina alla propria, così almeno quel giorno ti sei salvato dalla scocciatura di perdere tempo e soldi per riparare tutto".