Anteprima24.it - Lavezzi: “Scudetto possibile, nessun miracolo. De Laurentis, adesso che non gioco ho un buon rapporto…”

Tempo di lettura: 8 minutiLa tre giorni napoletana di Ezequielè stata piena di emozioni e ricordi: mancava dalla sua città da tre anni, dall’esordio in Champions nell’anno dellocontro il Liverpool, salvo poi un rapido passaggio il giorno della festacontro la Sampdoria, a giugno del 2023. “Sono contento di poter ritornare e di poter sentire l’affetto della gente“. Il Pocho, ha giocato con il Napoli per cinque stagioni: ha vinto una Coppa Italia, il 20 maggio 2012 contro la Juve, poi ha marcato oltre 500 presenze, ed ha segnato oltre 150 gol. Il primo trofeo del nuovo Napoli, che non vinceva da 22 anni: “Sinceramente è stata una festa grandiosa. Dopo tanti anni che la squadra non vinceva, siamo riusciti a vincere una Coppa Italia, che magari non era il campionato, ma la gente aveva bisogno di festeggiare.