Lavoro domenicale, la battaglia in tribunale

È stato depositato presso ildi Busto Arsizio il primo ricorso con 45 lavoratori di Mle (Malpensa logistica Europa), che chiedono il riconoscimento della maggiorazione per tutte le giornate lavorate di domenica. A comunicarlo è la Cub Trasporti Malpensa – Linate che annuncia: "A breve seguiranno anche la raccolta di adesioni e la presentazione delle cause per tutte le aziende dell’handling di Malpensa e Linate". Scrive in un comunicato diffuso ieri: "I salari arretrano, erosi dall’inflazione, perdono valore, privati di un meccanismo di recupero automatico e falcidiati nei contratti nazionali che prevedono aumenti dei soli 5-6%, a fronte di una inflazione che ha inflitto perdite negli ultimi anni di oltre il 17-18%". Continua Cub Trasporti: "Il comparto del trasporto aereo-aeroportuale e del suo indotto è un settore in continua espansione, aumenta il traffico passeggeri e merci, aumentano gli investimenti per le armi, in un baleno hanno deciso di trovare 800 miliardi di euro, da destinare alle armi mentre in Italia per la Sanità, la Scuola, i Trasporti, le risorse non si trovano e si continuano a tagliare i servizi essenziali".