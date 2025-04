Ilrestodelcarlino.it - Beko, fumata grigia: chiesti incentivi all’esodo

E’ stato un altro tavolo durato ore quello di ieri al Mimit per la vertenzaEurope, oltretutto in una data importante, a un anno esatto dalla sua nascita. Dopo 365 giorni la situazione è tutt’altro che rosea. Stanno proseguendo serrate infatti le interlocuzioni tecniche al Ministero sugli aspetti industriali e occupazionali tra l’azienda e le organizzazioni sindacali per la definizione di un accordo quadro per lo sviluppo produttivo dell’azienda. Martedì sarà la data finale, l’ultima riunione, sempre al Ministero, per chiudere l’accordo. Prendere o lasciare insomma, qualsiasi sia la proposta. Solo in tarda serata ieri è stata letta la bozza di testo con tutti i punti da siglare per l’accordo. Spicca la scaletta degli, dai 35mila euro per chi ha meno di 40 anni agli 85mila per gli over 55.