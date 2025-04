Ilrestodelcarlino.it - F1, la sfida più difficile. Aci in pista con Del Sette. Parte la corsa al rinnovo

Entra nella fase calda latrattativa per tenere il Gran premio di Formula 1 in città anche dopo la scadenza contrattuale di quest’anno. Ieri pomeriggio in Autodromo è arrivata una delegazione di Aci guidata dal commissario straordinario Tullio Del, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri che il Governo ha scelto dopo aver dichiarato decaduto dal ruolo di presidente Angelo Sticchi Damiani, e dal sub-commissario Giovanni Battista Tombolato (deputato della Lega). A riceverli, assieme al sindaco Marco Panieri, anche Gian Carlo Minardi e Pietro Benvenuti (Formula Imola), Fabio Bacchilega e Giacomo Capuzzimati (Con.Ami). Consegna del silenzio al termine del sopralluogo. Dal Comune si limitano a far sapere che è stata una "occasione utile di confronto su tutti i principali temi in essere" nonché di un "incontro conoscitivo e di approfondimento sulle relazioni tra l’Automobile Club d’Italia e l’Autodromo, rispetto alla più ampia partnership avviata in questi anni e al Gran Premio di Formula 1".