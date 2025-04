Ilrestodelcarlino.it - Cesare ed Elisa, nuovo brano

Qualche settimana fa l’annuncio di una fase creativa intensa, che lasciava immaginare una nuova collaborazione dopo quella di Alaska Baby. E ora quel lavoro fra musica e amicizia è sbocciato completamente. Si intitola Nonostante tutto ilsingolo diCremonini edToffoli, in uscita l’11 aprile in versione digitale (e dal 16 maggio in edizione fisica). Gli artisti sono anche produttori del, assieme ad Alessio Natalizia. "ed io ci siamo conosciuti agli esordi – spiega– abbiamo aspettato venticinque anni di musica per condividere un momento così intimo e profondo come quello della scrittura. Lavorando insieme abbiamo realizzato un sogno e una promessa". "Questa collaborazione conè nata da uno scambio artistico molto profondo – aggiunge – nonostante le tante collaborazioni che ho avuto la fortuna di fare nella vita, questa conè speciale perché è talmente a 360° che mi fa sentire come se fossimo una band, un duo.