Iodonna.it - 20 libri da leggere ora, consigliati dai librai

Leggi su Iodonna.it

Pasqua con chi vuoi non è solo un modo di dire, è un’opportunità da cogliere al volo per concedersi una pausa nutriente per corpo e anima. E potendo scegliere con chi trascorrere le vacanze e gli imminenti ponti come non prendere in considerazione gli avvincenti personaggi di un romanzo, le immagini luminose di una poesia e le riflessioni di un saggista?Isono tanti, è vero, proprio come sostiene Massimo Troisi in Le vie del Signore sono finite: «Io sono uno a, loro sono un milione a scrivere!» e per supportarvi nella scelta abbiamo chiesto consiglio a Cristiana Saporito, Giulio Liberatore, Marco Amici delle librerie Feltrinelli Roma e a Donato Porcarelli di Spazio Sette. Questa è la loro selezione di novità per tutti i gusti. Come sempre, buona lettura! 10da: i preferiti di Stephen King X Conoscenza e barbarie di Jacques AttaliIl grande intellettuale francese ci accompagna attraverso una riflessione sulla storia della trasmissione della conoscenza, dagli albori delle civiltà ai giorni nostri, che ha giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle società e nella lotta alle disuguaglianze.