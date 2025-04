Laprimapagina.it - Trump firma i dazi USA: rendiamo l’America di nuovo ricca

Donaldha annunciato l’introduzione dei nuovidoganali definendolo “il giorno della liberazione, il giorno in cuidi”. La tariffa base sarà del 10%, ma varierà a seconda dei Paesi. Per l’Unione Europea è previsto un aumento al 20%. “Ci hanno derubato per anni, sono patetici”, ha dichiarato il presidente USA, giustificando la sua decisione.La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha criticato duramente la misura: “Le conseguenze saranno terribili per milioni di persone nel mondo. Siamo pronti a reagire, ma anche a negoziare: non è troppo tardi”.La portavoce del governo francese, Sophie Primas, ha annunciato che la risposta dell’UE arriverà in due fasi, con la prima attesa entro la fine di aprile. Anche il premier italiano, Giorgia Meloni, ha espresso la sua contrarietà: “Isono una misura sbagliata”.