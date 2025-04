Ilgiorno.it - Stazione appaltante. Aiuto ai municipi

Leggi su Ilgiorno.it

Numeri significativi e un piano di sviluppo ambizioso per launica(Sua) della Provincia di Sondrio, istituita nel marzo 2023. Durante la seduta del Consiglio provinciale è stato presentato un bilancio operativo che conferma il servizio come strumento strategico per gli enti locali, con l’approvazione di una nuova convenzione che amplia le opportunità di adesione e migliora le condizioni economiche. La Sua nel suo primo anno di vita ha gestito 32 procedure di gara, per un valore complessivo superiore a 33,5 milioni di euro, di cui 9,3 milioni finanziati con fondi Pnrr. Ad oggi, con la chiara intenzione di incrementare i numeri, sono 31 gli enti locali che hanno aderito alla Sua (29 Comuni, 1 Comunità montana e 1 società pubblica). Ben 31, invece, le procedure concluse su 32 avviate, con tempi di aggiudicazione ridotti.