Orangerie, affidata la gestione. I concessionari specializzati in rigenerazione di moda e design

Si alzano finalmente i primi veli sull’della Darsena di città, il suggestivo contenitore che fa bella mostra di sè lungo la passeggiata del Candiano. I lavori sono terminati da tempo, dopo innumerevoli proroghe, e c’è una certa attesa per l’inaugurazione dell’opera. Lunedì scorso il Comune aveva fissato per ieri una conferenza stampa alla presenza dei due: Alfredo Montanari, fondatore e amministratore unico della società Lamone, e Maria Silvia Pazzi, fondatrice e Ceo di Regenesi e RegensTech, per poi annullarla due giorni fa. Ieri comunque Palazzo Merlato ha diffuso una nota dove svela alcuni dettagli dell’opera senza però indicarne ancora la data dell’inaugurazione, ma specificando solamente che "le prime iniziative aperte al pubblico saranno ospitate già durante la primavera e l’estate nella zona esterna dello spazio".