Parigi 2024 atletica | la 4×100 non si riconferma quarto posto per la staffetta oro a Tokyo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lanon sie scende giù dal podio alle Olimpiadi di. In uno degli appuntamenti principali dell’ai Giochi, Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu,campione in carica dopo l’oro di, hanno chiuso con il tempo di 37?68 che non basta non solo per difendere il titolo olimpico di tre anni fa, ma anche per la medaglia, visto che per gli azzurri arriva unche brucia. La, in modo altalenante, si gioca comunque le proprie carte e scala di una posizione rispetto ai tempi di ingresso in finale, complice però il team Usa che ha perso Lyles ed è scivolato sesto. A vincere la gara regina delle squadre è il Canada, argento al Sudafrica e bronzo alla Gran Bretagna.