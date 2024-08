Parigi 2024 atletica | Andy Diaz bronzo nel salto triplo alla prima gara in azzurro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024)Hernandez è medaglia dinelalle Olimpiadi di. L’apre subito con un gran: 17.63 metri e nuovo personale stagionale, che gli vale il terzo posto provvisorio. L’italocubano non riesce a migliorarsi al secondo tentativo (17.33) e decide di tenersi stretto il piazzamento, passando i due turni successivi. Il quintoè decisamente nullo (-18 cm), poi l’piazza un’altra zampata nell’ultimo tentativo e si migliora di un centimetro, consolidando la terza posizione con 17.64 metri. Arriva dunque una splendida medaglia diper, che va subito a podio al suo primo evento in maglia azzurra. La medaglia d’oro va al collo dello spagnolo Jordan AlejandroFortun, che con il 17.86 saltato al primo tentativo si mette alle spalle il portoghese Pedro Pichardo, Campione d’Europa in carica (17.84).