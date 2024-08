Nuoto master doppietta a Belgrado Di Iacovo re d’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luca Di, atleta della RariPesaro, è per il terzo anno consecutivo campione europeo di. Il pesarese ha nuovamente vinto l’oro tra i55 nella gara dei 3000 metri stile libero in acque libere, a, disputata nel fiume Sava (affluente del Danubio) ma non si è fermato qui: l’atleta marchigiano ha conquistato anche i 1500 metri, sempre in acque libere, realizzando una storica. Da anni ai vertici delitaliano, europeo e mondiale nella propria categoria, il 13 novembre 2017 Diera già stato premiato dal Comune di Pesaro per le proprie starordinarie prestazioni e per aver "conseguito, nell’arco della sua brillante carriera sportiva, prestigiosi traguardi che onorano la città di Pesaro".