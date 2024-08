Luca Salsi il baritono all’Arena di Verona | Costretto ai ruoli da cattivo ma io mi sento come Falstaff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 –dona interpretazioni uniche, assolute e lascia sempre all’ascoltatore il desiderio di risentirlo. Macbeth, il Barone Scarpia, Simon Boccanegra, Figaro e tanti altri: l’artista ha saputo con intelligenza interpretativa rivoluzionare la figura delitaliano. In questi giorniè impegnatodinel ruolo di Scarpia in “Tosca” con Anna Netrebko, sul podio Daniel Oren. Ruolo che riprenderà anche nella prossima stagione scaligera. Domani ilsarà Amonasro (eccezionalmente solo per questa data), nella ripresa di “Aida” nell’edizione storica del 1913 sempre diretta da Oren. Maria Josè Siri è protagonista nel ruolo del titolo, Piotr Beczala è Radames. Maestro, di nuovo Scarpia ed è ancora un trionfo. “Grazie, è un ruolo ben collaudato.