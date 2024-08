Lombardia liquidazioni giudiziali in aumento | è il trimestre peggiore dal Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 – Cinquecentotra aprile e giugno corrispondono a una media di 5,5 al giorno. Per trovare un numero più alto, in, bisogna tornare al periodo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, epicentro della crisi. Ma allora i numeri erano in parte gonfiati dalla ripresa dell’attività giudiziaria rallentata nei mesi della prima emergenza sanitaria. Questa volta, invece, i dati diffusi da Cribis, società del gruppo Crif specializzata in informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese, che posizionano laal vertice della graduatoria nazionale, suonano come una sentenza con pochi alibi: una liquidazione su quattro ha interessato un’attività della regione. In Italia, nel secondodell’anno, si sono contate 2.292 procedure, il 12,5% in più dello stesso periodo del 2023.