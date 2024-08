La Breaking debutta alle Olimpiadi che cos’è e cosa vedremo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024) Parigi 2024 si prepara al debutto dellaai Giochi Olimpici. Dietro a questo nome si cela una disciplina artistica che conosciamo bene: la breakdance. Nata nei lontani anni ’70 nel Bronx, uno dei quartieri più popolari di New York, la breakdance è una forma di danza che si è diffusa sulle strade, in cui si mescolano acrobazie spettacolari e ritmi forsennati. Punteggiata da rap e hip hop la breakdance è stata ed è uno dei fenomeni giovanili più peculiari di questi ultimi 40 anni. Ma come si fonde la, così vitale e anarchico, con il rigore delle gare sportive? Lasi svolgerà in due eventi distinti: uno maschile e uno femminile. In ogni competizione, 16 B-boys e 16 B-girls si sfideranno in performance individuali.