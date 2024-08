Io medico israeliano ho salvato la vita a Yahya Sinwar leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) La storia che lega l’Yuval Bitton al famigerato capo diè tanto incredibile quanto terribile. Il primo, oggi capo intelligence della Polizia Penitenziaria, ha incontrato infatti il secondo in carcere nel 1996, quando è diventato suoprivato durante gli anni della detenzione., artefice del massacro didel 7 ottobre nel sud di Israele, è stato condannato a quattro ergastoli per aver ucciso dodici palestinesi ritenuti da lui traditori. Ha trascorso 22 anni in carcere, imparando l’ebraico e studiando a fondo la società israeliana in tutte le sue debolezze.