Il muro di Gaza che separa l’Egitto e Israele dalla Striscia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 20 settembre del 2020 il mare diera calmo, la visibilità perfetta e il sole batteva come ad agosto sulle spiagge. Nei giorni precedenti il mare molto mosso aveva fermato i pescatori palestinesi, che con barche di fortuna, rattoppate non potevano rischiare di salpare in condizioni avverse. Bisognava aspettare il giorno giusto e muoversi con cautela in una lingua di mare di qualche chilometro a largo. Non oltre. Più in là ormeggiano le navi da guerra israeliane che bloccano la libera navigazione e l’entrata di aiuti, rifornimenti, cibo e acqua in un embargo che dura ormai dal 2007. Come in mare così in terraMa le navi israeliane che stringono in una morsa le acque dinon sono le sole che garantiscono l’embargo.