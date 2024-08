I 200 metri poi si accascia a terra al traguardo | il dramma di Lyles in carrozzina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) La finale dei 200 di atletica resterà nella storia di queste Olimpiadi di Parigi 2024. A colpire non è tanto l'oro vinto meritatamente da Tebogo del Botswana con un super tempo di 19''46', ma di fatto a lasciare basiti è la prestazione (e ilsportivo) diche aveva trionfato nei 100. L'americano sognava di eguagliare il fenomeno Bolt. Ma per lui è stata una serata da dimenticare. Apparso molto, molto, affaticato, a fine gara il campione dei 100m di Parigi 2024 si, proprio subito dopo il. Stremato, si mette seduto e attende l'immediato intervento del personale medico a bordo pista. Non sembra nulla di grave, ma la preoccupazione per lo staff è alle stelle e dunque è scattata la richiesta del soccorso da parte del personale sanitario.