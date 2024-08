Gelato al gusto erbazzone | Ingredienti? Gli stessi Ed è già super richiesto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Reggio Emilia, 9 agosto 2024 – Un belfresco, sicuramente, aiuta ad alleviare il caldo di questi giorni. E se ci venisse improvvisamente nostalgia di un bel pezzo di? Niente paura! Le due cose si possono conciliare. Non è uno scherzo, ma la proposta della Gelateria La Carapina di Rivalta, in via Glauco Garlassi, dove potete gustare per davvero unal. Una delle tante novità che ha già riscosso grande successo, frutto dall’estro del giovane titolare, il 21enne montecchiese Noè Pinetti, ancora fresco di scuola di alta formazione a Brescia al fianco di Iginio Massari, e della sua amica nonché braccio destro, Martina Gherri, anch’essa montecchiese.