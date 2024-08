Gaetano nessun rilancio da parte del Parma per l’acquisto | spunta il club in pole position!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il futuro di Gianlucaè ancora in bilico. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del calciatore azzurro. La stagione del Napoli è ad un passo dall’inizio, ma la squadra non risulta ancora completa. Infatti, ilazzurro è alle prese con diverse situazioni importanti che dovranno essere colmate tramite il mercato. Quest’ultimo, fin qui, non ha portato le garanzie sperate da Antonio Conte per aumentare il valore della rosa. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre, si sta lavorando ininterrottamente anche sulle cessioni. Proprio in questa direzione, il neo direttore sportivo avrebbe deciso di salutare un giovane calciatore. Si tratta di Gianluca, il quale non “dovrebbe” rientrare nei piani del nuovo allenatore.