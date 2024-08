Civitanova Marche 14enne stuprata da un 25enne Attivato il protocollo rosa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) A, in provincia di Macerata, una ragazza di 14 anni ha denunciato un ragazzo di 25 anni per violenza sessuale. L'episodio è avvenuto dopo una serata trascorsa in un locale sul lungomare della cittadina. La giovane, in vacanza con un'amica di 16 anni, aveva accettato l'invito di due ragazzi, entrambi di origine nordafricana, a fare una passeggiata e bere qualcosa. La violenza e il "" La situazione è precipitata quando lasi è appartata con uno dei due ragazzi, che le avrebbe offerto anche della droga. Poco dopo, è tornata dall'amica, sconvolta, raccontando di essere stata violentata. Le due ragazze hanno immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto.