Choc in aeroporto donna resta incastrata nel nastro trasportatore dei bagagli e muore

(Di venerdì 9 agosto 2024) Incredibile tragedia in. Sono tante le paure delle persone relative agli aerei, al volare e ai rischi connessi, ma certo in pochi potevano pensare che un episodio del genere potesse provocare la morte di una. Non è ancora chiaro come questa persona, che non lavorava nell’, sia riuscita ad introdursi in una zona inaccessibile al pubblico. Le immagini delle telecalere di sicurezza mostrano la“entrare in un’area riservata non occupata alle 2:27 di mattina”, ha affermato la polizia. La “salanon era accessibile al pubblico – le parole del portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco – e non è chiaro come ci sia riuscita”. Fatto sta che ladi 57 anni è rimastanel sistema di nastri trasportatori deied è morta. Leggi anche: “Non riusciamo a crederci”.