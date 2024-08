Carceri | Rossello Fi ' partito al lavoro per trovare soluzioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari si risponde anche con l'istituzione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria con tempi d'azione precisi e rapidi. Una figura che potrà essere particolarmente interessante e in linea con il programma da sempre propugnato da Forza Italia per Milano. La strada è lunga e non è questo certamente un percorso esaustivo, come ben chiarito dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha organizzato un mese di incontri e presenze delle rappresentanze politiche territoriali di FI nei singoli penitenziari". Così la deputata di Fi, Cristina, coordinatrice cittadina azzurra di Milano, che spiega: ''Tenendo conto del necessario contemperamento delle esigenze finanziarie per supportare le riforme, si è fatto tuttavia un ulteriore passo avanti".