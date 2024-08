Caldo weekend da bollino rosso | 9 città nella morsa dell’afa da oggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si preannuncia unrovente in gran parte dell’Italia, con condizioni meteorologiche che pongono diversesotto la massima allerta per il. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino che segnala l’allerta di livello 3 (), la più alta, per ben 9, trae domani, 9 e 10 agosto. Questo livello di allerta indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui gruppi più vulnerabili”. Le, leche affrontano ilsono Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Domani, a questa lista si aggiungerà Firenze, portando a 9 il numero totale di capoluoghi. Ma ilintenso non risparmierà neppure altre zone del Paese.