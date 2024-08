Volley l’Italia femminile batte la Turchia | è in finale olimpica per la prima volta nella storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladi pallavoloè inalle Olimpiadi. A Parigi le azzurre di Julio Velasco battono con un secco 3 a 0 la: ora l’ultimo ostacolo verso l’oro si chiama Stati Uniti. L’appuntamento è per domenica 11 agosto. Ilnon aveva mai vinto una medaglia ai Giochi: adesso è una certezza, resta da sapere solo quale sarà il metallo. E per Velasco, 28 anni quellapersa ad Atlanta 1996 contro i Paesi Bassi, arriva una nuova possibilità di vincere l’oro alle Olimpiadi. Non ci riuscì con la generazione dei fenomeni, ora tenterà l’impresa con le monumentali ragazze azzurre, che finora hanno disputato un torneo olimpico praticamente perfetto, perdendo solo un set nel match inaugurale.