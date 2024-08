Vene e capillari in evidenza su gambe e caviglie sono una problematica che tende ad aggravarsi in estate e in gravidanza Come rimediare e prevenire

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Raggiante di felicità per la sua prima, l’influencer Giulia Salemi, 31 anni, si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Se è la gioia, ovviamente, a prevalere in questa fase, ha voluto giocare la carta della sincerità, confessando che no, non è tutto rose e fiori quando si è incinte. La star dei social ha raccontato infatti ai suoi follower di stare avendo problemi coninsulle, una condizione comune tra le future mamme, indubbiamente aggravata dal caldo estivo. Abbiamo chiesto alla dottoressa Carmela Pisano, medico estetico e proprietaria di Acaia Medical Center a Roma e Milano, di spiegarci meglio le cause di questi disturbi, con soluzioni pratiche per ridurre e prevenirne l’aspetto.