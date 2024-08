Tornano i Wet Hair per l’estate 2024 | come realizzare il trend

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si torna a parlare di Wet Look per, un’acconciatura facilissima da replicare e comoda per ogni occasione. A dimostrarlo sono le star, da Elodie a Sharon Stone. L’acconciatura più gettonata d’estate non dovrebbe sorprendere. A causa delle alte temperature che sfiancano e intaccano persino i più volenterosi, a grande richiesta torna ildei Wet, capelli effetto bagnato che hanno più volte dimostrato la propria versatilità a seconda delle occasioni e che rappresentano un’ottima tecnica anti-caldo. Bisogna combattere l’afasi può e uno dei rimedi più glam, suggerito dal web, è proprio il Wet Look.