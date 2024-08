Temporale e grandine a Catania problemi all’aeroporto | voli dirottati e paura a bordo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) A causa del maltempo che ha colpito la provincia di, l’Aeroporto diFontanarossa sta affrontando gravi disagi, con numerosiin ritardo, cancellati o. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da forti piogge e grandinate, hanno avuto un impatto significativo suiin arrivo e in partenza, creando notedifficoltà per i passeggeri.Leggi anche: Sospesa circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli per incendi Nel pomeriggio di giovedì 8 agosto 2024, l’area metropolitana diè stata colpita da un maltempo intenso, causando ritardi e cancellazioni presso l’aeroporto, uno dei più importanti del Sud Italia. La situazione ha portato al dirottamento di numerosiverso altri aeroporti, con lo scalo di Palermo Falcone-Borsellino che ha accolto la maggior parte degli aerei deviati.