Taddeucci sogna l’impresa E con lei il tecnico Pistelli | Grande sfida ci crediamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Empoli (Firenze), 8 agosto 2024 – Quattordicesimo giorno di Olimpiade e sul palcoscenico a cinque cerchi sale anche il nuoto in acque libere. Dopo le varie discipline in vasca, infatti, adesso tocca ai fondisti azzurri tra cui spicca pure Ginevra, atleta di Lastra a Signa ma cresciuta nel T.N.T. Empoli e allenata tuttora da Giovanni, presidente e direttoredel club empolese. Le prime a scendere in acqua saranno proprio le donne, oltre allaa rappresentare l’Italia ci sarà anche l’altra toscana di Pistoia Giulia Gabbrielleschi, con la 10 km di questa mattina alle 7.30, mentre domani alla stessa ora toccherà a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, sulla medesima distanza maschile.