Per Neres il Napoli deve sborsare 25 milioni più bonus Più stipendio da 3 milioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilè in trattativa per prendere Daviddal Benfica. Il suo agente ieri ha incontrato il ds Manna a Roma. Con il Benfica si tratta per un affare da 25più. Con il giocatore si lavora ad un’intesa fino al 2029. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport: Lui, però, è uno che ha sempre voglia di sentire sotto pelle la competizione, è ambizioso, vuole vincere e partecipare da protagonista ogni volta: da qui, l’idea di cambiare aria a caccia di nuovi stimoli e nuove sfide; da qui, la grande occasione che il club azzurro è pronto a cogliere al volo. Meglio ancora con il Golfo a incorniciare il momento: Giuliano Bertolucci, l’agente di(e socio di Kia Joorabchian), è arrivato ieri a Roma e ha incontrato il ds Manna.